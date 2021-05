Eurovision : le chanteur de Måneskin n'a pas consommé de drogue

Beaucoup de bruit pour rien. Damiano David, le chanteur du groupe Måneskin, grand vainqueur de l'Eurovision, accusé d'avoir consommé de la drogue durant la soirée a été blanchi. "Suite à des allégations de consommation de drogue dans la Green Room de la grande finale du concours Eurovision, samedi 22 mai, l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), à la demande de la délégation italienne, a procédé à un examen approfondi des faits, notamment en vérifiant toutes les séquences disponibles", ont expliqué les organisateurs de l'Eurovision sur Twitter.

"Le chanteur du groupe Måneskin s'est volontairement soumis à un test de dépistage de drogues plus tôt dans la journée, dont le résultat a été jugé négatif par l'UER. Aucune consommation de drogue n'a eu lieu dans la Green Room et nous considérons que l'affaire est close", ont fait savoir les organisateurs qui se sont dit "alarmés par le fait que des spéculations inexactes conduisant à des 'fake news' ont assombri l'esprit et le résultat de l'événement et ont injustement affecté le groupe", à qui ils ont souhaité "un grand succès".