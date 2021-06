Evelyne Dhéliat : "J'étais l'une des premières à parler du changement climatique dans les bulletins météo"

Vous aviez même fait le bulletin météo de 2050, pour alerter les gens…

En 2015, lors de la COP 21 à Paris, l'Organisation météorologique mondiale avait demandé à un présentateur météo de chaque pays de faire le bulletin météo de 2050. Et j'avais eu l'honneur de le faire pour la France. À l'époque je trouvais que les températures que nous avions élaborées avec Météo France étaient folles, car elles atteignaient les 40 degrés en France. Mais le 25 juillet 2019, nous avons pulvérisé les prévisions avec 42,6 degrés à Paris.

Que faut-il faire pour sensibiliser les gens au réchauffement climatique ?

C'est compliqué, car c'est difficile parfois pour les gens d'appréhender le problème. Ils se disent que dans leur coin, ils ne peuvent rien faire de spécial. Mais comme je le dis toujours, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Dans le même temps, c'est malheureux, mais la météo nous aide. Quand on voit les tempêtes de plus en plus violentes et les phénomènes qui s'accentuent, on se dit qu'on est partis dans un réchauffement climatique qui risque d'être plus important que ce qui était prévu.

Avez-vous confiance pour le futur ?

J'ai vraiment confiance dans les jeunes, car ils rentrent déjà dans la vie avec ces problématiques du réchauffement climatique. Ils ont déjà les bons gestes, les bonnes intentions. Ils sont plus respectueux de l'environnement. Il ne faut pas baisser les bras, car c'est dans notre mode de vie au quotidien qu'on peut réussir à changer les choses.