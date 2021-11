Évincé de "Top Chef", Michel Sarran jouera son propre rôle dans "Ici tout commence"

Michel Sarran sera chargé de récompenser le meilleur institut de cuisine de France et remettra lui-même le trophée au vainqueur de fiction. "Et pour les textes, il y a moins de pression puisque les mots vont devoir être les miens", raconte-t-il au quotidien . L’ancien juge de l’émission "Top Chef" sur M6, mis de côté par la production pour la prochaine saison après 8 ans aux fourneaux, a sur son planning "un mois de tournage environ" qui démarre la semaine prochaine. "Après on verra", glisse-t-il, assurant qu’il ne s’agit "pas d’une reconversion professionnelle". "Je veux juste prendre du plaisir", ajoute-t-il.

Lancée il y a tout juste un an, la série Ici tout commence est désormais la plus regardée parmi ses concurrentes en access prime time. Elle suit le quotidien d’apprentis cuisiniers et de leurs professeurs très exigeants. Un feuilleton qui "permet aussi de mettre la lumière sur ces établissements dont nous avons besoin", souligne Michel Sarran. "C’est aussi ça qui m’a séduit. Et de ce que j’ai regardé, les coachs font bien leur métier, car les gestes de cuisine sont plutôt bien effectués", note-t-il. Un compliment d'un grand professionnel qui devrait réjouir les jeunes comédiens du programme.