Ewan McGregor papa pour la 5e fois à l'âge de 50 ans

Ils ont gardé le secret jusqu'au bout. Ewan McGregor et sa compagne l'actrice Mary Elizabeth Winstead sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Laurie. Ce n'est pas le comédien âgé de 50 ans qui a révélé la bonne nouvelle, mais ses filles issues de son premier mariage. "Bienvenue au monde petit frère. Félicitations à mon père et Mary - c'est le plus beau des cadeaux", a réagi sa fille aînée Clara McGregor en légende d'une photo où elle pose avec le nourrisson.

Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead n'avaient pas rendu publique la grossesse de la comédienne de 36 ans. Le couple qui s'était rencontré sur le tournage de la série Fargo en 2016 avaient fait couler beaucoup d'encre puisque leur relation a été dévoilé par The Sun alors que l'interprète d'Obi Wan dans Star Wars était marié depuis 1995 à Eve Mavrakis, une chef décoratrice française. Ils sont les parents de quatre filles Clara (25 ans) et Esther (19 ans), mais aussi Jamiyan (20 ans) et Anouk (10 ans).

À l'époque de la séparation de ses parents, Clara McGregor avait tenu des propos très durs à l'égard de Mary Elizabeth Winstead qu'elle avait traitée "d'ordure". "Ce n'était pas mon meilleur moment. (...) Il est difficile de se faire une idée de ce qu'est une vraie famille et de voir tout ça changer, c'est très bizarre", avait-elle confié en août 2018 au journal The Times. Avec la naissance du petit Laurie, les relations familiales semblent s'être apaisées.