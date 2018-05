Expo : les super-héros en Lego

L'exposition « The Art of Brick : DC Super Heroes » a déjà attiré deux millions et demi de visiteurs dans le monde. Nathan Sawaya, un ancien avocat à Wall-Street reconverti dans l'art, y expose des œuvres déroutantes. Il ne s'agit ni tableau ni de statut, mais des sculptures en brique de Lego. Superman, Wonder Woman, Joker et Catwoman sont les stars de cette exposition.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.