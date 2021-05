Expos virtuelles, réseaux sociaux : la mue numérique des musées va-t-elle se poursuivre après la crise ?

Cette jeune société - que six personnes font vivre aujourd'hui, un peu plus d'un an après - propose aux musées de virtualiser leurs collections pour créer des expositions 3D, à voir depuis son canapé, parfois même en direct avec un vrai guide conférencier derrière l’écran. Un projet dans les tuyaux depuis 2018, mais dont la crise sanitaire a soudainement dopé l’activité.

Une façon de préserver le lien avec le public pour un secteur asphyxié par l'épidémie. Par exemple, le format vidéo, déjà répandu depuis deux à trois ans, a explosé grâce à la crise sanitaire selon Audrey Defretin, docteure spécialisée en médiation culturelle et numérique : "Les sites Internet et les réseaux sociaux des musées sont devenus de vrais portails de documentation à part entière, et non plus seulement des outils de communication sur les collections physiques des musées."

Visites virtuelles donc, mais aussi vidéos et podcasts inédits, lives et défis sur les réseaux sociaux… Depuis plusieurs mois, les sites culturels ont rivalisé d’imagination pour continuer à faire valoir leurs collections, via des canaux numériques hors les murs.

La tendance est appelée à se confirmer. Face aux incertitudes qui entourent la réouverture, les équipes continuent de miser sur le numérique : en plus de compenser une capacité d’accueil limitée, anticiper une possible nouvelle fermeture des musées est impératif si d'aventure la situation sanitaire se dégradait. Une marche forcée qui accélère la mutation. Selon Audrey Defretin, la crise aura fait gagner aux musées environ cinq ans dans leur course au numérique, même si les estimations restent difficiles à établir.

Signe de cette mue, le changement ne se mesure pas uniquement au regard de la diversité de l’offre proposée en ligne. "Pendant les confinements, les musées ont beaucoup recherché l’interactivité avec leurs communautés via les réseaux sociaux, avec des directs, des conférences sur Zoom ou encore des Do It Yourself, tutoriels pour créer des œuvres d’art chez soi", commente Pierre-Yves Lochon, fondateur et administrateur du Clic, réseau francophone des musées et lieux culturels innovants et consultant spécialisé dans l’innovation et le patrimoine.

Le Musée du Quai Branly proposait par exemple aux internautes de fabriquer des marionnettes de tradition indienne à partir d’un patron à imprimer et découper. "Le ton a changé, il est beaucoup plus spontané et accessible que doctoral", détaille le spécialiste. "On désacralise le musée, et ça n’a pas de raison de changer dans les mois à venir."