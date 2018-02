Fabrice Eboué : "Tant que ça reste bête et que ce n'est pas idéologique, tout va bien"

L'humoriste Fabrice Eboué est de retour sur scène pour son nouveau spectacle intitulé "Plus rien à perdre". A 20 ans de carrière, il nous montre tout et nous dit tout sur scène, notamment sa calvitie qui est d'ailleurs mise en évidence sur son affiche. Entre sketchs et improvisations, il se démarque surtout par son franc-parler. Un spectacle à ne pas rater !



Ce lundi 12 février 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle du nouveau spectacle de Fabrice Eboué. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/02/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.