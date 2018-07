"Bella Ciao", "X", "One Kiss"... Quels seront les tubes de l'été 2018 ?

Pour le classement mondial, "Nice for what" de Drake est en passe de devenir numéro un tandis que les Français préfèrent plutôt le morceau du duo de Nicky Jam - J. Balvin baptisé "X". Ce dernier devrait donc faire un carton dans les campings et sur les plages en juillet-août. Tout comme le titre "One kiss" de Calvin Harris, feat Dua Lipa ou encore la version de "Bella Ciao" signée Naestro, Maître Gims, Vitaa, Slimane et Dadju (actuellement n°1 en France).