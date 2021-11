Après le documentaire polémique, Kate et William privent la BBC de leur concert de Noël inédit

La chaîne britannique s’apprête à faire les frais de Windsor très en colère. "Will et Kate jettent la BBC à la poubelle", titre ce mercredi The Sun selon qui les Cambridge ont préféré frapper à la porte du concurrent ITV pour la diffusion de leur concert de Noël.

Le tabloïd rapporte que l’événement caritatif sera présenté par la duchesse de Cambridge et enregistré depuis l’Abbaye de Westminster en présence du prince William. Leurs enfants George, Charlotte et Louis pourraient aussi être dans le public. "C’est un vrai coup pour ITV. C’est un format tout nouveau. Jamais la famille royale n’a encore animé de concert télévisé. Et c’est très important que la duchesse s’en charge", précise une source médiatique au Sun .

Après la diffusion ce lundi de la première partie de The princes and the press, qui enquête sur les rapports de la nouvelle génération royale avec les médias, le palais a réagi par un rare communiqué. "Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine. Cependant, il s’agit trop souvent d’affirmations exagérées et infondées venant de sources anonymes qui sont présentées comme des faits. C’est décevant quand quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité", déclarent Buckingham Palace (la reine), Kensington Palace (Kate et William) et Clarence House (le prince Charles et Camilla) dans un texte commun très inhabituel. La suite, programmée pour lundi prochain, promet d'autres révélations plus croustillantes encore.