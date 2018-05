Fatoumata Diawara : "Dès que j'ai une mélodie, je la place parce que j'utilise ma voix comme un instrument d'abord"

Après un premier album solo qui a cartonné dans les pays anglo-saxons, Fatoumata Diawara sort le second, "Fenfo", co-produit avec -M-. A la fois auteur, compositeur et interprète, elle a participé au projet franco-malien "Lamomali" de -M-, qui a décroché une Victoire de la musique. La chanteuse est également comédienne au cinéma et au théâtre. Ce disque, dont le titre en bambara signifie "Quelque chose à dire", s'adresse à la jeunesse africaine, car l'artiste souhaite moderniser l'Afrique sans perdre son identité. Cet album nous plonge dans une ambiance acoustique et pop, avec une touche malienne, et sort dans les bacs ce mardi.



Ce mardi 29 mai 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", présente "Fenfo", le deuxième album solo de Fatoumata Diawara. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.