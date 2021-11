Fauve Hautot, comédienne dans "M'abandonne pas" sur TF1 : "J'aime les rôles de femmes fortes et sensibles à la fois"

La voix des enfants, c'est très important. Et comme on le voit avec le personnage de Maxime, ça peut être très compliqué. Mais oui, la fiction a un rôle à jouer.

Probablement sur certaines choses. Après moi, c'est vrai qu'en danse, ce que j'aime faire, c'est interpréter. Ce qui est intéressant quand on joue, c'est de pouvoir rajouter la voix et de s'exprimer avec autre chose. Mais c'est un peu le même travail, on raconte des histoires avec des moyens différents. On joue avec les émotions et j'adore ça.

J'étais hyper heureuse de jouer avec lui parce que c'est quelqu'un de très gentil et d'extrêmement bienveillant. Il est aussi très accueillant, il m'a même donné quelques petits conseils et on a pu jouer très naturellement.

Cette année, la saison de "Danse avec les stars" est exceptionnelle…

C'est vrai que c'est bluffant, il y a un super niveau cette année. C'est aussi dû au fait qu'on a tous grandi et qu'on a plus d'expérience. J'adore cette émission et je ne m'ennuie jamais, car on fait de belles rencontres à chaque fois, on voit la motivation et le travail que fournissent les uns et les autres.

Avec Tayc, êtes-vous bien partis pour gagner ?

Ça me ferait plaisir, bien sûr. Mais pour moi, le plus important, c'est de faire du beau spectacle et d'être fiers à la sortie. Peu importe qui gagne, il y a eu des prestations tellement magnifiques que le contrat a été rempli.