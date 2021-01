Keira Knightley ne veut plus tourner des scènes de sexe filmées par des hommes

Très engagée pour la cause des femmes, l'actrice de 35 ans fait référence au concept de "regard masculin" théorisé en 1975 par la critique Laura Mulvey, qui propose des personnages féminins stéréotypés et codifiés par une société masculine. Finies désormais "ces scènes de sexe horribles, où tout le monde est huilé et pousse des grognements", poursuit la comédienne vue récemment à l'affiche de Miss Révolution (film inédit en salles, diffusé sur Canal+) dans lequel elle incarne une des membres du Mouvement de Libération des Femmes, dans l'Angleterre des années 1970.

"C'est en partie par vanité et aussi en raison du 'male gaze'. Cela me gêne beaucoup maintenant d'essayer de le représenter", a confié la star de Pirates des Caraïbes dans une interview donnée au podcast Chanel Connects du quotidien britannique Metro.

Mère de deux petites filles, Edie (5 ans) et Delilah (1 an), nées de son mariage avec le musicien James Righton, Keira Knightley poursuit son raisonnement : "Parfois, je suis d'accord pour dire 'Oui, je vois tout à fait pourquoi le sexe serait très bien dans ce film et il faut simplement quelqu'un de sexy', Mais de ce cas vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre, car je suis trop vaniteuse et ce corps a eu deux enfants maintenant, donc je préfère ne pas me tenir nue devant un groupe d'hommes".

La comédienne de 35 ans se dit néanmoins prête à montrer son corps si le projet parle de maternité ou d'acceptation de soi. "Mais je suis désolée il faudrait que le réalisateur soit une femme", insiste-t-elle. Au moins, les choses sont claires.