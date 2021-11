Festival Astroworld : après la bousculade meurtrière, les rappeurs Travis Scott et Drake visés par une plainte

Ils sont accusés d'avoir "semé la pagaille". Un recours en justice a été intenté dimanche contre les rappeurs Travis Scott et Drake pour leur attitude lors du festival au Texas au cours duquel 8 personnes sont mortes et 12 autres blessées, selon les avocats du plaignant.

Au total, près de 50.000 personnes se trouvaient dans la foule du festival Astroworld, où plus de 360 agents de police et 240 agents de sécurité étaient mobilisés. Vers 21h00 locales, la foule a commencé à se presser vers le devant de la scène, provoquant un début de panique et de premiers blessés. Puis des gens se sont mis à tomber et à perdre conscience, ce qui a généré un mouvement de panique supplémentaire, selon les autorités.