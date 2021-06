"Benedetta" avec Virginie Efira : instrument de Dieu ou folle ?

Le film "Benedetta" risque fort de marquer les esprits lors du Festival de Cannes qui démarre le 6 juillet. Paul Verhoeven y raconte l’histoire d’une religieuse dans le couvent de Pescia en Toscane, au XVIIe siècle, inspirée de l’histoire vraie de Benedetta Carlini. Une religieuse qui est atteinte de visions violentes et étranges et qui entretenait une relation homosexuelle avec une autre nonne.

Dans un nouveau teaser, à découvrir ci-dessus, on entend en voix off Charlotte Rampling qui résume bien le mystère entourant le personnage et le film : "On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. A-t-il mis Benedetta en transe ? Ou bien Dieu nous a-t-il envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins ?".