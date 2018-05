Festival de Bandas : une ambiance de folie a envahi la cité gersoise

La fanfare a raisonné dans la commune de Condom, dans le Gers. Le festival de Bandas a débarqué dans la ville, ce 11 mai, pour réchauffer les cœurs, les corps et les esprits. La musique et la danse ont été à l'honneur. Sur leur passage, les Bandas ont fait des heureux de tous âges.



