Festival de Cannes 2018 : zoom sur le discours choc d'Asia Argento

Le Festival de Cannes 2018 s'est achevé le 19 mai 2018. Lors de la cérémonie de clôture, l'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento est montée sur scène. Elle a prononcé un discours très poignant dénonçant les agissements d'Harvey Weinstein.



