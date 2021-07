"Annette", la critique express : un conte moderne inventif et cruel, Adam Driver stratosphérique

Ébouriffant ! Premier film en compétition au 74e Festival de Cannes, en salles aussi dans toute la France, Annette est une merveille pour les yeux et les oreilles, pour le cœur aussi. Le coup d’éclat idéal pour célébrer les retrouvailles de la Croisette avec le monde du Septième art. Neud ans après Holy Motors, l’ombrageux cinéaste français Leos Carax donne vie à une comédie musicale née de l’imagination de Ron et Russell Mael alias The Sparks, un duo culte pour les fans de pop rock américain. Adam Driver joue Henry McHenry, une star du stand-up aux pulsions destructrices. Marion Cotillard est Ann Desfranoux, la soprano qui fait battre son cœur. Mais comme l’ont chanté autrefois les Rita Mitsouko à propos des histoires d’amour…

D’une inventivité visuelle permanente, Annette est un bonbon amer, épicé par la performance stratosphérique d’Adam Driver, dans le plus beau rôle de sa carrière, et de loin. Son regard noir, sa puissance physique, son étrangeté aussi contrastent avec la grâce de Marion Cotillard. Mais la vraie révélation de ce conte moderne, qui fait écho au mouvement #MeToo, est une petite marionnette qui porte une cicatrice sur le front. Comme un certain Harry H. de Poudlard, oui oui. Grisant, magique, cruel et toujours captivant, Annette est sans doute le film le plus accessible de son auteur. L’un des plus maîtrisés aussi. Un prix de la mise en scène, au minimum, lui tend les bras.