Comment Agathe Rousselle est devenue l’héroïne de "Titane", la Palme d’or de Julia Ducournau

À l’écran, Agathe incarne Alexia, une héroïne aussi sensuelle que tourmentée, victime d'un terrible accident de voiture durant l'enfance et contrainte d’emprunter l’identité d’un jeune garçon disparu pour échapper à la police. Un rôle quasi muet qu’elle a décroché au terme de quatre tours d’auditions, courant 2019. Et sans avoir lu la moindre ligne du scénario, conformément au souhait de la réalisatrice de Grave.

"Sa manière de me faire passer les auditions m’a tout de suite parlé", se rappelle l’actrice. "C’était hyper intéressant, on a fait plein d’exercices. Au dernier tour, par exemple, elle m’a mis une écharpe devant le visage et elle m’a demandé de jouer avec les yeux. Plus tard, j’ai compris pourquoi, parce que je n’ai que quelques lignes dans le film. Ce genre de truc, ça passe ou ça casse. Et apparemment s’est passé !".

Si elle rêve de cinéma depuis l’adolescence, Agathe Rousselle a pris son temps. "J’ai suivi des cours et puis au début de ma vingtaine, je me suis rendue compte que je pouvais faire plein d’autres choses… Et que j’allais faire toutes ces choses", explique celle qui était encore rédactrice en chef d’une revue en ligne, peu avant le tournage. "Je crois qu’au moment où j’ai été prête, c’est revenu à moi et j’ai eu une chance incroyable. Lorsqu’on n’a pas d’agent, on ne sait pas quand les castings ont lieu, c’est un peu mystérieux. Et j’ai été trouvée !".