Mon journal de Cannes, épisode 3 : et il est où le Covid ?

Pour ma part, je suis simplement contraint de faire scanner mon passeport sanitaire à chaque entrée et sortie du Palais des Festivals, un moindre mal pour accéder aux projections. Le port du masque y est obligatoire (et on ne le rappelle avant chaque projection), tout comme en salle de presse où lors de ma première visite, un gentil responsable m’a demandé de le remonter sur mon nez alors que je n’avais pas encore réussi à me connecter au Wi-Fi. "Je vous préviens, ça va durer deux semaines, donc parfois je vais le retirer pour respirer", lui ai-je poliment fait remarquer. 48 heures plus tard, l’ambiance s’est nettement détendue, les élastiques aussi.

Sur le tapis rouge, la situation est plus politique. Le port d’un masque noir est réclamé aux photographes et caméramans, pour des raisons esthétiques paraît-il. Mais comme nous sommes en extérieur, rien n’oblige les stars à se protéger le visage, et elles ne s’en privent pas, comme vous avez pu le constater à la télévision. Pour ce qui est des gestes barrières, c’est disons… aléatoire, avec en point d’orgue la fameuse bise du président du jury à Roselyne Bachelot en haut des marches. Certains crient au scandale. Mais en refusant ce geste d’affection, notre ministre de la Culture aurait sans doute pris le risque d’une grave crise diplomatique, non ?