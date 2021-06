Cannes 2021 : "Fast and Furious 9" va rugir sur la Croisette

"Un blockbuster planétaire qui plaira à tous les festivaliers". C’est en ces termes que Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, avait "teasé" la semaine dernière la projection d’un gros film américain sur la Croisette durant la 74e édition, qui se déroulera du 6 au 17 juillet. Le magazine Variety vient de vendre la mèche en révélant qu’il s’agissait ni plus ni moins de Fast and Furious 9, le nouveau volet de la célèbre franchise d’action.

Déjà sorti en Chine fin mai, où il a récolté plus de 200 millions de dollars au box-office local, Fast and Furious 9 arrivera sur les écrans américains un peu plus tôt, le 25 juin, après une longue série de reports en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis le premier volet, en 2001, la franchise a généré plus de 5,8 milliards de dollars de recettes.