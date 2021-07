Julia Ducournau : "Titane est né d’un cauchemar où j’étais enceinte et j’accouchais de pièces de moteur"

Quels souvenirs gardez-vous de la présentation du film, mardi soir ?

J’ai été très surprise du tapis rouge et de la montée des marches. Ça me stressait énormément et en fait on s’est éclaté avec Vincent et Agathe. Et puis évidemment beaucoup d’émotion à l’issue du film, la réception du public, les applaudissements. Tout ça…

Est-ce que comme votre héroïne dans le film, vous avez ressenti de fortes vibrations ?

(Sourire) Pendant la projection, j’étais très attentive à la salle et ce que j’ai beaucoup aimé, c’est la tension et l’attention du public. Il y avait un silence très concentré, ponctué d’éclats de rires, quelques cris ici et là. Mais j’ai senti quelque chose qui était tendu vers l’écran et ça m’a fait très plaisir.

C’est vrai que Titane est né d’un cauchemar récurrent ?

Dans lequel j’étais enceinte et j’accouchais de pièces de moteur, oui. C’est un cauchemar que j’ai fait pendant longtemps et j’ai toujours trouvé l’image très intéressante. Je me suis toujours dit aussi que j’essaierais de l’interpréter d’une certaine manière. Ça a surement guidé l’esthétique du film, énormément même.