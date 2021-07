"La fièvre de Petrov", la critique express : le tour de force hallucinogène de Kirill Serebrennikov

C’est de très loin le film le plus déroutant de la compétition. Quatre ans après Leto, l'histoire d'un groupe de rock russe déjà présenté à Cannes, Kirill Serebrennikov porte à l’écran La Fièvre de Petrov, ou l’adaptation de Les Petrov, la fièvre, etc. le roman de son jeune compatriote Alexei Salnikov, véritable phénomène d’édition à sa sortie en 2018. Nous sommes en Sibérie occidentale, à Ekaterinburg plus précisément où Petrov, mécanicien et dessinateur de BD frustré, monte à bord d’un trolley bondé pour aller travailler alors qu’il souffre d’une grippe carabinée. À moins qu’il s’agisse d’un autre virus ?

En chemin, il croise la route d’un vieux copain qui l’embarque dans une virée alcoolisée à bord d’un corbillard. Très vite, la réalité et la fiction se mélangent à la faveur de visions étranges que Petrov partage avec sa femme qui s'appelle Petrova, une discrète employée de bibliothèque animée de violentes pulsions sexuelles et meurtrières. Entre les deux, il y a visiblement de l'eau dans le gaz. Et un petit garçon qui rêve de soucoupes volantes et tousse dangereusement comme son papa...