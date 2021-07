"Le Genou d’Ahed", la critique express : une claque pour l’extrême-droite israélienne

À partir de cette mésaventure dont il a lui-même fait l’expérience, Nadav Lapid brosse le portrait d’un artiste traversé par ses pulsions créatives et ses questionnements intimes. Agité serait plutôt le mot juste puisque le personnage principal, incarné par l’acteur et chorégraphe Avshalom Pollalk, ne peut jamais tenir en place, qu’il se contorsionne dans sa chambre d’hôtel pour soulager son corps fatigué ou qu’il arpente le désert en écoutant "Be My Baby" de Vanessa Paradis.