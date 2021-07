"Les Olympiades", la critique express : le polyamour pour les nuls par Jacques Audiard, une déception

Le premier problème du scénario pensé par Jacques Audiard, Céline Sciamma et Léa Mysius, c’est qu’il est dénué de tout véritable enjeu dramatique, sinon de savoir qui va coucher avec qui et quand. Vous me direz que c’est le pitch d’à peu près 99% des films du genre. Sauf qu’on pouvait espérer davantage de tension et de finesse dans la description du désir qui, supposément, circule entre les personnages. Désolé mais lorsqu’on a encore en tête la rencontre brûlante entre l’héroïne de Julie en 12 chapitres et son futur amant, la comparaison est cruelle. Écrire à six mains "Le polyamour pour les nuls", c'est bien gentil. Mais ça ne fait pas un bon film.

Le plus gênant, au fond, c’est que Les Olympiades s’évertue à véhiculer la vision utopique d’une France où tout le monde s’aimerait par-delà les déterminismes ethniques, sexuels ou professionnels. Sans doute un rêve pour les plus progressistes d’entre nous. Mais un rêve, hélas. Ici personne n’est désigné par sa couleur de peau. Personne n’est ostracisé pour ses croyances. Personne ne fait de blagues douteuses. La mixité est partout et la misère n’existe plus. Et lorsqu'on est victime de harcèlement en ligne à la fac, on trouve aussitôt du boulot dans une agence immobilière parce que "ça bouge dans le quartier !". Si c’était un film d’anticipation, pourquoi pas. Mais en l’état c’est à peine plus crédible qu’un épisode d’Emily in Paris. En moins drôle.