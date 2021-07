"Macron, j’aimerais bien lui péter la gueule !" : la sortie de Pio Marmaï à Cannes fait du bruit

Est-ce la première polémique du 74e Festival de Cannes ? Sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça y ressemble. Depuis quelques heures, les internautes se repartagent une séquence de la conférence de la conférence de presse du film La Fracture au cours de laquelle le comédien Pio Marmaï s’en prend à Emmanuel Macron.

"Alors en l’occurrence moi Macron j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment un peu comme tout le monde, dans l'absolu", lance-t-il alors qu’il vient d’évoquer le parcours de son personnage dans le film.

Des propos qui ont rapidement fait réagir anonymes et personnalités politiques. "L’appel à la violence n’a sa place nulle part, et votre statut 'd’artiste' ne le rend ni plus intelligent ni plus acceptable. C’est même l’inverse : vous remportez la palme du propos le plus vulgaire", a ainsi tweeté Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur au moment des manifestations des Gilets jaunes.