Mon journal de Cannes, épisode 10 : "Ce film-là, c’est sûr, Mylène Farmer a adoré !"

Dans deux jours, le jury du 74e Festival de Cannes décernera sa Palme d’or et le petit jeu consiste, comme chaque année, à imaginer ce que ses membres ont bien pu penser de la sélection qui leur a été présentée durant la quinzaine. Officiellement, rien ne filtre même s’il y a toujours un petit malin pour vous raconter que "machin truc a adoré le Farahdi" ou que "trucmuche a détesté le Moretti. Ne me demande pas, je ne sais pas pourquoi". Ce qui est certain, en revanche, c’est qu'à l'instar de leurs devanciers, Spike Lee et ses camarades ne voient jamais les films tous ensemble. Mais qu’ils se retrouvent à intervalles réguliers pour échanger leurs impressions. Le reste…

Il y a une phrase que j’ai beaucoup lu, entendu et, je l’avoue, prononcé moi-même à plusieurs reprises depuis le 6 juillet dernier : "Ce film-là, c’est sûr Mylène Farmer a adoré". Je me suis dit ça devant Annette de Leos Carax rien que pour la marionnette qui m’a rappelé celle du clip de "Sans contrefaçon". Je me suis dit ça devant Benedetta en me rappelant que la chanteuse a elle-même choqué l’église catholique en reproduisant la crucifixion du Christ à l’époque de "Je te rends mon amour". J’y ai encore pensé devant Titane, rien que pour les chorégraphies érotiques au salon de l'auto.