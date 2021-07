Mon journal de Cannes, épisode 7 : Emmanuel Macron superstar

Le scandale est donc venu d’un Français. En expliquant de manière imagée qu’il lui arrivait d’avoir envie de "casser la gueule" à Emmanuel Macron, Pio Marmaï a embrasé les réseaux sociaux et les plateaux de télé, responsables politiques et anonymes dénonçant les propos de la star de La Fracture, largement sortis de leur contexte. Ici à Cannes, certains de mes collègues étrangers se demandent encore qui est ce courageux dissident qui a osé défié le pouvoir avec un tel culot. Et si le malicieux Spike Lee osera lui donner le prix d'interprétation dimanche prochain, rien que pour lire la réaction de Christophe Castaner sur Twitter.

La récupération politique d’une telle sortie, plus maladroite qu'autre chose, n’est pas surprenante lorsqu’on suit l’actualité française. En visionnant la conférence de presse en intégralité, je m'étonne en revanche que personne n'ait relevé la proposition de la réalisatrice Catherine Corsini, cette dangereuse révolutionnaire, de doubler le salaire des personnels soignants, dont la dégradation des conditions de travail n’en finit plus de se détériorer. Et encore, son film se déroule avant le Covid !