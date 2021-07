Mon journal de Cannes, épisode 8 : qui n’a pas dormi un jour en projo lève le doigt !

Dimanche, j’ai vécu ma première sortie de route durant la séance de Drive my car, le film le plus long de la compétition. Sur le programme, il était marqué 2h59 mais je soupçonne les organisateurs d’avoir triché de quelques minutes pour convaincre les récalcitrants, un peu comme lorsqu’on essaie de vous vendre un forfait mobile à 19,99 euros pour ne pas avoir l’impression de payer 20. Surtout lorsque le film est programmé à l'heure de la sieste.

Malgré l’expérience, il y a un truc qui ne change pas à Cannes : la fatigue. Impossible, au bout d’une semaine à enchaîner les films, les interviews ou à écrire cette chronique, de ne pas discrètement piquer du nez durant une projection. C’est un phénomène spontané, le corps n’y peut rien. Même en se soumettant à une hygiène alimentaire stricte et en évitant les soirées champagne à volonté – bon ok, j’ai fait une exception, mais c’était pour le travail, je vous le jure…

Et c’est là qu’un phénomène étrange s’est produit : en luttant avec ce bon vieux Morphée, des souvenirs des jours précédents ont surgi devant mes yeux sans prévenir. La poupée Annette, le sextoy de Benedetta, le costume rose de Spike Lee, le sandwich au saumon d’André Dussollier et l’acteur israélien du Genou d’Ahed déambulant dans le désert en écoutant "Be My Baby" de Vanessa Paradis. Et tout ça avant d’avant d’avoir vu le Kirill Serebrennikov !