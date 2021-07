DIAPO - Les tenues les plus surprenantes du Festival de Cannes Elena Lenina − AFP

MODE - Parce que le cinéma ne se déroule pas uniquement sur grand écran, les stars présentes à Cannes font tout pour se faire remarquer. Quitte à oser porter des tenues originales ou complètement décalées sur le tapis rouge.

Elles ont (re)mis des paillettes dans nos vies. Après une année blanche en raison de la pandémie, les stars ont pu enfin fouler le tapis rouge du Festival de Cannes qui a ouvert ses portes mardi. "Beaucoup d'entre nous ont passé une année enfermés dans nos petites bulles (...) et nous voila enfin, après un an sans pareil, réunis dans nos jolies fringues. Ça vous a manqué le glamour ? Un petit peu ? Moi aussi...", a d'ailleurs plaisanté lors de la cérémonie d'ouverture la comédienne Jodie Foster qui s'est vue remettre une Palme d'Or d'honneur. On vous laisse juge du résultat !

Le mannequin brésilien Izabel Goulard, qui nous faire revivre Woodstock (ou pas).

Izabel Goulard − AFP

L’actrice Jodie Turner-Smith, avec l’actrice Malea Emma Tjandrawiddjian, au moment de monter les marches pour "After Yang".

L’actrice Jodie Turner-Smith, avec l’actrice Malea Emma Tjandrawiddjian, au moment de monter les marches pour « After Yang ». − AFP

C'est Spike Lee qui avait ouvert le bal mardi en débarquant sur le tapis rouge avec un costume rose pétant. Associé à des lunettes de la même couleur, une chemise blanche et un chapeau noir, il n'est pas passé inaperçu avec ce look signé Virgil Abloh, directeur artistique Homme de Louis Vuitton. Et aux pieds, le président du jury avait chaussé des Air Jordan 1 aux couleurs du drapeau français.

Spike Lee à la cérémonie d'ouverture. − AFP

Marion Cotillard a osé quant à elle le cycliste noir associé à une chemise sans manches imprimée noire et blanche durant le photo-call d'"Annette", le film de Léos Carax présenté en ouverture et en compétition du Festival. Un total look signé Chanel, à qui la comédienne est très fidèle puisqu'elle a foulé le tapis rouge le soir-même dans une sublime robe haute couture de la même marque.

Marion Cotillard au photo-call d'"Annette", de Léos Carax. − AFP

Nicolas Maury et Iris Berben avaient, eux aussi, opté pour le noir et blanc. Le comédien révélé par Dix pour cent et qui présidera le jury de la Queer Palm 2021 était vêtu d'un costume blanc Lanvin, de bijoux Boucheron et d'un petit bandeau dans les cheveux.

Nicolas Maury sur le tapis rouge du Festival de Cannes. − AFP

La comédienne Iris Berben a fait quant à elle le choix de la robe à message, sur laquelle on pouvait lire "Plus forts ensemble".

L'actrice allemande Iris Berben a fait passer son message. − AFP

L'influenceuse Farhana Bodi a osé la robe à froufrou jaune canari signée Atelier Zuhra.

L'influenceuse Farhana Bodi − AFP

Comme tous les ans, Elena Lenina a fait le show en dénichant une tenue qui ne passe pas inaperçue sur le tapis rouge. Pour la montée des marches de "Tout s'est bien passé", de François Ozon, l'ex-candidate de "Nice People" avait arboré une coiffe XXL.

Elena Lenina lors de la montée des marches de "Tout s'est bien passé" − AFP

Nouvelle tenue extravagante, cette fois pour la montée des marches de "Stillwater", le film avec Matt Damon et Camille Cottin.

Elena Lenina − AFP

