Vin Diesel : "L’univers Fast and Furious vivra pour toujours"

La franchise - l'une des plus rentables de Hollywood avec plus de 6 milliards de dollars de recettes au compteur - joue pleinement son rôle de film popcorn où le plaisir du spectateur est roi envers et contre tout. Un univers too much dans lequel Vin Diesel prend son rôle de patriarche très au sérieux. Peut-être trop. Sur le tournage comme en interview, c'est lui qui gère le timing. LCI a patienté jusqu'au bout de la nuit pour échanger en visio avec un quinqua apaisé à la bonne humeur communicative.

Il roule des mécaniques depuis déjà deux décennies. Vin Diesel passe la cinquième dans un neuvième volet de la saga Fast and Furious qui n'a pas peur de se prendre le mur du ridicule. Tout va plus vite, plus loin. Sans que personne ne semble se soucier de la véracité de ce qui se joue à l'écran. Et c'est sans doute là que réside le succès de ces bolides qui font vrombir le box-office mondial depuis 2001.

Dans chaque film, et peut-être encore plus dans celui-ci, votre personnage Dom ne cesse de répéter que la famille est essentielle. Seriez-vous le même, en tant qu’homme et en tant qu’acteur, sans la famille Fast and Furious ?

(Il réfléchit longuement et cherche ses mots). Non, non… Je ne peux pas exprimer tout ce que la saga Fast a représenté pour moi. Je ne peux pas vous dire à quel point ces expériences m’ont façonné. C’est si intéressant parce que dans ce chapitre, l’ancien hors-la-loi Dominic Toretto est désormais père. Quand ma fille aînée est née, Paul (Walker, décédé en novembre 2013 dans un accident de la route) et moi étions en train de tourner une scène pour Fast 4. Et même si j’ai toujours joué le rôle du grand frère sur le plateau, il était lui déjà père d’une charmante fille prénommée Meadow. Donc je crois qu’il a été une grande influence pour moi. En tant qu’acteur à Hollywood, on est entraîné pour tout mettre dans nos rêves. Sauf que parfois on se dit que si on avait une famille, on n’aurait peut-être pas le temps de manifester nos rêves. Paul m’a beaucoup aidé dans ma route vers la paternité.

Brian, interprété par Paul Walker, est partout dans le film et a les honneurs de la toute dernière séquence. Était-ce une évidence pour vous de conserver ce personnage dans la saga ?

(Il regarde en haut et réfléchit longuement à nouveau). Oui. C'est peut-être l'aspect le plus important de tout ce film et de toute la saga pour moi.