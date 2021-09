Avec "Le Genou d'Ahed", le réalisateur israélien Nadav Lapid met une claque à la censure

"En 2018, une fonctionnaire du ministère de la Culture sympathique, intelligente, curieuse et dévouée vis-à-vis de son travail, me demande de venir m’exprimer après une séance de L’institutrice", raconte Nadav Lapid. "À la fin de la conversation, elle mentionne l’existence d’un formulaire que je dois signer et qui détaille le sujet de mon intervention, avant de m'avouer plus tard qu'elle n'en est pas très fière."

Dans le film, Y perçoit cette requête comme une forme de censure insidieuse, symptôme de la dérive autoritaire d’Israël que Nadav Lapid dénonce depuis son premier film, Le Policier, en 2011. "Comme mon personnage, je suis allé dans le désert et j’ai signé le papier", avoue le cinéaste. "Et comme lui je me suis retrouvé dans cette position où à force de lutter, de résister face une société malade, vous commencer à aller mal vous-même."

S’il a été tourné avant l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Naftali Bennett, issue de la droite religieuse, Le Genou d’Ahed est un film on ne peut plus actuel. "Je préfère laisser le film parler pour moi", répond Nadav Lapid lorsqu’on l’interroge sur l’évolution politique de l'État hébreu. "Dans un moment de rage et de folie verbale, Y parle d’une jeune génération qui est encore plus lâche, plus vulgaire que la génération qui l’a précédée. Disons que lorsque les jeunes sont plus malades que les vieux, c’est là que ça devient dangereux."