Mon journal de Cannes, épisode 9 : hommage aux vrais gentils du Festival

Il y avait de la tension dans l’air hier à Cannes. Et pas seulement à cause du vent violent qui secouait la Croisette. Avant la projection de Un héros, deux Messieurs assis derrière moi se prenaient le bec dans la langue de Shakespeare pour un motif indéterminé. "Don’t talk to me !", ordonnait l’un d'eux. "I’m warning you !". Hasard ou pas, le très beau film d’Asghar Farhadi met en scène des gens qui n’en finissent plus de se hurler dessus. Tout le monde a raison, tout le monde a tort, tout le monde ment surtout dans une société iranienne qui n’est pas à l’abri, elle non plus, de l’éruption permanente des réseaux sociaux.

De la tension, il y en avait aussi lorsqu’un journaliste irlandais a reproché à Cédric Jimenez, le réalisateur de Bac Nord, western urbain dans les quartiers Nord de Marseille, de faire le jeu de l’extrême-droite à 10 mois de l’élection présidentielle. Rires nerveux, regards crispés… On aurait aimé voir l’intégralité du visage de Gilles Lellouche, qui semblait bouillir sous son masque. Pour une fois qu’une équipe de film respectait scrupuleusement le port du masque en conférence de presse !