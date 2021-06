Festival de Cannes : Mylène Farmer invitée surprise du jury présidé par Spike Lee

Dans un communiqué, le festival a révélé les neuf personnes qui composeront ce jury qui se réunira du 6 au 17 juillet pour voir les 24 films de la compétition. Cinq femmes et quatre hommes, en comptant son président, le cinéaste Spike Lee, "venus de cinq continents et issus de sept nationalités", assure les organisateurs du festival. Surprise : la présence de la chanteuse française Mylène Farmer, 59 ans, aussi discrète à la ville qu'elle est populaire auprès du grand public. De quoi ravir les photographes et les chasseurs d'autographes aux abords du tapis rouge.

Sa compatriote, l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent, co-réalisatrice avec Cyril Dion de Demain documentaire engagé pour l'environnement (l'une des causes promues par le festival cette année), en fait également partie. Elle n'est pas, elle non plus, inconnue à Hollywood, où elle tourne régulièrement depuis Inglourious Basterds de Quentin Tarantino.

Elle n'est pas la seule actrice membre du jury à passer derrière la caméra : l'Américaine Maggie Gyllenhaal, célèbre depuis The Dark Knight, travaille actuellement sur son premier film.

Côté cinéastes, le jury compte le Brésilien Kleber Mendonça Filho (Bacurau), récompensé à Cannes en 2019 en compétition tout comme l'Autrichienne Jessica Hausner (Little Joe) et la Franco-Sénégalaise Mati Diop, dont le premier film empreint de fantastique autour de l'émigration, Atlantique, avait reçu le Grand Prix.