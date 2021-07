"Titane", Palme d’or : qui est Julia Ducournau, la seconde réalisatrice sacrée dans l’Histoire du Festival de Cannes ?

Après une licence de lettre modernes-anglais à la Sorbonne, elle entre à la Femis en 2004. Sept ans plus tard, elle est récompensée sur la Croisette avec son tout premier court-métrage, Junior, l’histoire d’une adolescente dont le corps est le théâtre d’une étrange métamorphose. Une thématique prégnante dans toute son œuvre qu’on retrouve en 2012 lorsqu’elle tourne le téléfilm Mange pour Canal +, ou le portrait d’une jeune fille boulimique qui cherche à se venger de son bourreau à l'université.

Elle a mis la Croisette à genoux. 28 ans après Jane Campion avec La leçon de piano, Julia Ducournau est devenue samedi soir la seconde femme, seulement, à décrocher la Palme d’or du Festival de Cannes. Une récompense suprême qui intervient tôt dans sa carrière puisque Titane est seulement le deuxième long-métrage de cette cinéaste de 37 ans après Grave, qui l’avait révélé sur la Croisette en 2016. Fan de fantastique, cette fille d’un dermato et d’une gynéco reçoit un choc à l’adolescence lorsqu’elle découvre Crash, l’adaptation sulfureuse du roman de J.G. Ballard par David Cronenberg, prix du jury controversé à Cannes 1996. Tiens, tiens.

Le Festival de Cannes de retour après un an de pandémie

J’étais enceinte et j’accouchais de pièces de moteur

J’étais enceinte et j’accouchais de pièces de moteur - Julia Ducournau à propos du rêve récurrent qui a inspiré "Titane"

C’est en 2016 que Julia Ducournau passe au long et revient à Cannes pour présente Grave, le film choc de la Semaine de la critique. L’actrice Garance Marillier y incarne une ado vegan qui lors d’un bizutage, se découvre un appétit féroce pour la chair. C’est violent, drôle, sophistiqué. Le film fait le tour du monde, son auteure devenant l’égérie d’un nouveau cinéma fantastique français qui par-delà l’effroi, interroge les thématiques contemporaines de l’identité et du genre. Aux César, Grave reçoit six nominations dont celle du meilleur premier film, mais rentre bredouille. Qu’à cela ne tienne.

Après avoir réalisé une pige aux États-Unis sur la série de M. Night Shyamalan, Servant, l’enfant prodige met en chantier Titane, un deuxième film inspiré d’un cauchemar récurrent. "J’étais enceinte et j’accouchais de pièces de moteur", nous a-t-elle raconté mercredi dernier, au lendemain de la présentation du film à Cannes. "C’est un cauchemar que j’ai fait pendant longtemps et j’ai toujours trouvé l’image très intéressante. Je me suis toujours dit aussi que j’essaierais de l’interpréter d’une certaine manière. Ça a surement guidé l’esthétique du film, énormément même". Programmé pour avril 2020, le tournage est reporté à septembre en raison de la pandémie, avec une équipe réduite au service de la vision de la cinéaste.