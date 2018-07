Festival de Colmar : les rendez-vous à ne pas manquer

Près de 350 exposants attendent les spectateurs à la Foire de Colmar. Connue pour sa Foire aux vins, elle possède son propre festival et son propre théâtre en plein air avec plus de 10 000 places. Du côté du public comme celui de l'artiste, la réputation de cet événement n'est plus à faire. Chaque année, la scène du festival accueille les meilleurs vendeurs de disques entre autres Indochine, James Blunt, David Guetta ou encore Johnny Hallyday. Quid de la programmation de l'édition 2018 ?



Ce lundi 30 juillet 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente la Foire aux Vins de Colmar. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 30/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Adrien Borne vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.