Nicolas Cage en compétition au Festival de Deauville avec le très attendu "Pig"

Douze autres films seront en compétition en Normandie du 3 au 12 septembre prochain. "Cette sélection 2021 traduit les soubresauts du temps et l’inquiétude légitime et grandissante des cinéastes. Cette compétition est traversée de rires, de peur, de violence, de voyeurisme, de quête de soi, de sensualité, et parfois de nobles sentiments, tous traduisant le genre et les émotions d’aujourd’hui", précise le directeur du Festival de Deauville Bruno Barde. L’occasion de découvrir Blue Bayou de Justin Chon, Red Rocket de Sean Baker, Down with the King de Diego Ongaro et Pleasure de Ninja Thyberg, tous présentés lors du dernier Festival de Cannes.

Deauville mettra également à l’honneur trois des plus grandes stars hollywoodiennes. Stillwater avec Matt Damon, City of Lies avec Johnny Depp ainsi que Flag Day de et avec Sean Penn seront projetés hors compétition, tout comme The Card Counter avec Oscar Isaac. Un cinquième film "surprise très attendu" est également annoncé.

La compétition du 47e Festival de Deauville :

BLUE BAYOU de Justin Chon

CATCH THE FAIR ONE de Josef Kubota Wladyka

DOWN WITH THE KING de Diego Ongaro

JOHN AND THE HOLE de Pascual Sisto

LA PROIE D’UNE OMBRE de David Bruckner

PIG de Michael Sarnoski

PLEASURE de Ninja Thyberg

POTATO DREAMS OF AMERICA de Wes Hurley

RED ROCKET de Sean Baker

THE LAST SON de Tim Sutton

THE NOVICE de Lauren Hadaway

WE ARE LIVING THINGS d’Antonio Tibaldi

WE BURN LIKE THIS d’Alana Waksman