Fête de la musique : Justin Bieber reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée

Ce lundi 21 juin, Justin Bieber s’est rendu à l’Elysée, costume et baskets aux pieds, accompagné de sa femme Haley. La star canadienne était reçue par Emmanuel et Brigitte Macron pour une visite du palais. Une rencontre immortalisée et partagé sur le compte Instagram de la photographe officielle du président de la République, Soazig de la Moissonnière, et celui de l’interprète de Peaches. Le chanteur y publie un cliché des deux couples posant entre les drapeaux français et européen.