"Fille d'un monstre", Audrey Pulvar revient sur les accusations de pédocriminalité visant son père

"Si je me suis tue depuis huit jours, c'est parce que pour moi l'important c'était que les victimes puissent s'exprimer. Et qu'effectivement ici, à Paris, en France métropolitaine, ce n'est pas 'l'affaire Marc Pulvar', qui est quand même l'auteur des crimes, ce n'est pas la parole des victimes qu'on a entendue, c'est mon nom qui a été mis en exergue", explique la candidate à la présidence de la Région Ile-de-France.

"Quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, il s'est passé des choses dont je sentais qu'elles n'étaient pas normales. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans, je passais les vacances d'été avec mes cousines, avec mon père, en camping, et j'étais avec une de mes cousines, et il y avait un climat que je ne comprenais pas", se souvient Audrey Pulvar. "Ma cousine m'a même dit un jour, dans ma tête elle avait 7 ans, elle m'a dit 'ton père met sa main dans ma culotte'. Ça m'avait tétanisée, j'avais 6 ans, et après ces souvenirs ont été cadenassés dans cerveau, pendant des années, pendant 25 ans", poursuit-elle avec beaucoup d'émotion.

Elle a terminé l'entretien en larmes, demandant aux gens d'écouter les victimes et de faire en sorte que ces atrocités ne soient plus commises. "Ce qu'on veut c'est qu'on ne viole plus... Et donc dans cette société se pose la question de savoir à quel point chacun et chacune est concerné par ce qu'il se passe, et comment chacun et chacune, à son niveau, doit se poser la question de la façon dont on identifie les signaux, dont on empêche ce genre de crimes".