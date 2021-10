NOTRE CRITIQUE - On a vu "Mourir peut attendre", le James Bond "woke" que les puristes vont détester

That’s all folks ! 15 ans après sa première mission dans Casino Royale, Daniel Craig tire sa révérence avec Mourir peut attendre, dévoilé mardi 28 septembre au soir à la presse, en parallèle de son avant-première au Royal Albert Hall de Londres, en présence de la famille royale. L’attente, c’est bien ce qui caractérise le 25e volet de la saga. Prévue au départ en avril 2020, la sortie du film a été décalée à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Forcément, dans l’intervalle, les fans ont tiré mille plans sur la comète. Beaucoup ont une idée bien arrêtée de la manière dont il faut écrire et réaliser un James Bond. Et certains risquent d’être en colère face aux choix effectués par les producteurs.

La production nous ayant fait promettre de ne pas déflorer l’intrigue – un hashtag #Spoilerdoitattendre a même été créé - on ne vous dira pas comment ni pourquoi 007 sort de sa retraite. Ce qu’on peut vous dire, en revanche, c’est que cet ultime épisode, le premier de l’ère post-MeToo, le confronte à un monde nouveau où il n’est plus tout à fait à sa place. Fini les "girls" qui tombent dans son lit sans effort. Dans cet épisode co-écrit par Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de la série Killing Eve, plusieurs femmes volent la vedette au mâle vieillissant, avec pas mal d’humour et d’aplomb.

Mais là où Mourir peut attendre prend le plus de risques – voire de libertés avec l’esprit de la saga – c’est dans sa dimension mélo assumée, le scénario poussant très loin la relation entre Bond et Madeleine. Se moquer du machisme de 007 est une chose. Lui donner un cœur, un vrai, en est une autre et à plusieurs reprises on en vient à se demander si on est toujours dans un film d'espionnage. C’est pourtant ce qui différencie cette incarnation du héros de Ian Fleming de toutes les précédentes, quitte à trahir le mythe. C'est aussi ce qui rendra la succession très difficile, voire impossible. Mais ça, on en reparlera plus tard...