"Spider-Man : No Way Home" ouvre les portes du "multivers" dans une réjouissante bande-annonce

Sa dernière mission a tout changé. Depuis que le vilain Mysterio a révélé sa véritable identité à la toute fin de Spider-Man : Far From Home, le monde entier sait que Peter Parker se cache derrière le masque de Spider-Man. Exit sa tranquillité, l’homme-araignée se retrouve pris au piège d’une toile trop grande pour lui. Et est bien décidé à tout faire pour s’en sortir.

Peter Parker va toquer à la porte d’un autre héros Marvel pour "arranger" la situation qui fait souffrir son entourage autant que lui. Docteur Strange se propose de jeter un sort permettant de faire oublier au monde que le jeune homme est en réalité Spider-Man. Sauf que la manœuvre ne va pas se dérouler comme prévu. "On a altéré la stabilité de l’espace-temps", explique le personnage de Benedict Cumberbatch, introduisant enfin le multivers, ce "concept dont on ne sait quasiment rien". Si ce n’est que plusieurs réalités parallèles coexistent. Les fans de l’homme-araignée l’ont déjà vu à l’œuvre dans Spider-Man : New Génération, excellent film d’animation récompensé d’un Oscar qui mettait en scène des Spider-Man issus de différentes réalités parallèles.

À en croire la bande-annonce, Spider-Man : No Way Home fera ainsi s'entrechoquer les réalités et marquera le retour de trois méchants emblématiques issus de précédents films consacrés à l’homme-araignée. Le Bouffon Vert de Willem Dafoe (vu dans Spider-Man, Spider-Man 2 et 3) et le Docteur Octopus (Spider-Man 2) reprennent du service dans un monde qui n’est pas le leur. Idem pour l’Electro de Jamie Foxx, qu’il incarnait dans The Amazing Spider-Man 2. Alors forcément, tout ça laisse rêver à une apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont précédé Tom Holland dans le rôle de Peter Parker au cinéma. Les principaux intéressés nient depuis des mois faire partie du projet. Mais tout le monde sait bien que chez Marvel, il ne faut jamais dire jamais…