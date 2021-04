Florian Zeller : "Partager un Oscar avec Anthony Hopkins est une joie immense !"

En fait c'est moi qui l'ai appelé pour le lui annoncer et il n'y croyait pas. Il était bouleversé d'être reconnu dans ce chapitre de sa vie d'acteur. C'était un moment très fort car je l'ai senti traversé par une grande émotion, et ça m'a terriblement ému.

Je suis encore dans le prolongement de cette nuit très joyeuse ! Une joie qui est d'autant plus forte que la nuit, même si elle a été longue, a commencé par l'Oscar du meilleur scénario pour se terminer avec l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins. C'est d'autant plus réjouissant car j'ai vraiment conçu ce film pour Anthony Hopkins, je l'ai rêvé avec lui. Partager avec lui cette joie, c'est un bonheur total.

Malgré la fatigue, il est sur son petit nuage. L'écrivain français Florian Zeller a remporté ce dimanche l'Oscar du meilleur scénario pour son premier film, The Father, avec Anthony Hopkins qui repart, quant à lui, avec l'Oscar du meilleur acteur. Adaptation de sa pièce à succès Le Père, le long-métrage sorti en salles en février aux Etats-Unis raconte l'histoire d'un homme de 80 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer, qui sombre dans la démence tandis que sa fille (Olivia Coleman) tente l'accompagner comme elle le peut. Un film bouleversant qui ouvre de nouvelles portes à l'auteur français le plus joué au monde.

A quoi avez-vous pensé quand vous avez entendu votre nom ?

C'est difficile à dire car j'ai été traversé par des émotions contradictoires. J'ai ressenti à la fois de la joie, de la surprise et du soulagement aussi. On est dans une situation où l'espérance grandit. Mais ce qui domine c'est le sentiment de gratitude. Face à nous il avait de grands scénaristes et de grands acteurs…

Est-ce que vous vivez votre rêve américain ?

Oui et non. Vous savez, The Father est un petit film anglais indépendant. Et c'est vrai que soudain il a une carrière américaine avec les Oscars. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve, mais c'est un rêve qui est vécu à distance car je n'ai pas pu me rendre à Los Angeles. Même s'il est virtuel, je le prends comme un signe d'encouragement. Je suis très ému de recevoir ça de la part de l'Académie des Oscars. Ça me donne le désir et l'énergie de continuer.