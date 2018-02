Folle journée de Nantes : un festival de musique classique qui promet !

La fameuse "Folle journée de Nantes" a débuté hier, mercredi 31 janvier 2018. Le festival durera cinq jours. Au programme : plusieurs concerts de musique classique. Les tarifs grand public varient entre 10 et 30 euros. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous incontournable !



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.