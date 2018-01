Quelle est, selon vous, sa plus belle chanson ?

France Gall a rejoint le "Paradis blanc" après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", indique le communiqué qui a annoncé sa mort, ce dimanche 7 janvier. A 70 ans, et bien qu'elle n'est plus sorti d'albums depuis la fin des années 1990, la "groupie du pianiste" laisse derrière elle une discographie foisonnante marquée par des titres inoubliables, écrits par Michel Berger, Etienne Roda-Gil ou encore Serge Gainsbourg...