France Gall : sa musique reste incontournable pour certains animateurs de fêtes

France Gall n'était pas une inconnue pour les fans de la musique française. Sa disparition, à l'âge de 70 ans en touche plus d'un. Jean-Jacques, disquaire à Armentières, a eu l'occasion de s'approcher de la star après un de ses concerts, et a pu échanger des lettres avec elle. Les tubes de France Gall, assure-t-il, font toujours autant danser la foule lorsqu'il anime des fêtes. En hommage, il a glissé les pochettes des disques de la chanteuse de "Babacar" en devanture de son magasin.



