France Gall : ses fans lui rendent un dernier hommage

Les fans de France Gall lui ont rendu un dernier hommage en déposant des bouquets de roses sur son cercueil au Mont Valérien. Peu de personnalités ont fait le déplacement, mais plusieurs sont les anonymes à avoir voulu dire adieu à leur idole. C'est donc en larmes et avec beaucoup d'émotion que les fans se sont exprimés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.