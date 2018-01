France Gall, une femme engagée

France Gall et Michel Berger formaient un couple loin du star-système. Ils étaient des artistes aux textes sans concessions, parfois même politique. Le duo était également très engagé dans l'humanitaire. La famine en Afrique était le grand combat de France Gall. La chanteuse avait d'ailleurs passé beaucoup de temps sur le continent africain, notamment au Sénégal.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.