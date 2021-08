De l’Opéra de Paris à "Danse avec les stars", François Alu va faire des étincelles sur TF1

Aux côtés de Chris Marques, Denitsa Ikonomova et Jean Paul Gaultier, il sera chargé de noter les prestations des personnalités en compétition. Et de leur dispenser de précieux conseils. "Il a un charme incroyable, de la malice, maîtrise aussi bien le classique que le hip hop, tout en étant accessible", souligne dans Paris Match Frédéric Pedraza, directeur général adjoint de TF1 Productions.

Le principal intéressé est déjà prêt à commencer sa nouvelle mission. "Hâte de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Danse avec les stars", écrit-il sur Instagram où il est suivi par près de 29.000 personnes. Un nombre qui devrait grimper au fil des semaines, tant son parcours et sa personnalité détonnent au sein du milieu très codifié de la danse classique. Il se définit comme "un artiste libre" et s’inspire de tout autour de lui. Des tourbillons des danseurs cubains au style plus urbain du hip hop, du modern jazz à la salsa en passant par le tango. Danseur et chorégraphe, François Alu possède un physique plus athlétique que la majorité des danseurs. Une différence qu’il a du mal à accepter au départ avant d’en faire sa force.