François Damiens : "Il n'y a personne qui peut jouer mieux que quelqu'un qui ne sait pas qu'il est filmé"

Le film de François Damiens, "Mon Ket" (une expression bruxelloise pour dire "mon fils"), a été tourné entièrement en caméra cachée, une véritable prouesse. L'acteur et réalisateur a notamment été aidé par l'administration pénitentiaire et la justice pour piéger près de 300 personnes, dont des gardiens de prison et des avocats. Notons également qu'il a dû se déguiser pour ne pas être reconnu. Par ailleurs, cela fait 20 ans qu'il fait de la caméra cachée et son film, à la fois très drôle et déroutant, sort en salles ce mercredi.



Ce mercredi 30 mai 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", présente "Mon Ket", le premier film de François Damiens en tant que réalisateur. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 30/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.