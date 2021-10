François Mitterrand était "jaloux" et "pervers" avec sa dernière maîtresse de cinquante ans sa cadette

C'est une révélation fracassante. Dans son livre intitulé Le Dernier secret, à paraître le 6 octobre chez Grasset, Solenn de Royer, grand reporter au Monde raconte la relation méconnue et qui dura huit ans entre François Mitterrand et une jeune femme de 19 ans, prénommée Claire dans le livre. Cette dernière, qui avait gardé le secret jusqu'ici, a accepté de se confier à la journaliste. "Au début elle était tout à fait opposée à l’idée d’un livre, encore plus d’un article dans la presse. Et puis ensuite, elle a réfléchi", a expliqué Solenn de Royer au micro de Léa Salamé sur France Inter.

La relation extra-conjugale qui débute en 1988 - alors que Claire était encore étudiante en droit et que Mitterrand venait d’être réélu pour un deuxième mandat - prendra fin avec la mort du président, en 1996. On découvre que c'est la jeune femme qui fut à l'initiative de leur idylle et qu'elle invitait régulièrement le président dans son petit appartement de la rue du Four, à Paris.