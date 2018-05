Françoise Fabian est une actrice de cinéma et de théâtre. Avec son palmarès de 37 pièces de théâtre et 104 films, elle est parfois surnommée ''Mythe du septième art'' et elle chante également. Son premier album, dans lequel elle est entourée de grands noms, comme Charles Aznavour, vient de sortir. Un opus qu'elle défendra sur scène au théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet en novembre et décembre 2018.